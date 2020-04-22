Fenerbahçe'ye yeni sistem geliyor!
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi.. Gelecek sezondan itibaren farklı bir organizasyon şeması planlayan sarı lacivertliler, başta futbol olmak üzere bir çok branşta 'Danışma Kurulları' kuracak.
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