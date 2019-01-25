Fenerbahçe'ye Uruguaylı 10 numara
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Uruguaylı 10 numara Nicolas Lodeiro ile temasa geçildi.
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