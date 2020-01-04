Fenerbahçe'ye N'jie önerisi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Dinamo Moskova'da forma giyen Clinton önerildi.
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