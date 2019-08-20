Fenerbahçe'ye Moses'dan kötü haber
Fenerbahçe'de Nijeryalı oyuncu Victor Moses 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Yılın transferi...
- Fenerbahçe'de son dakika! Frey'in ardından bir ayrılık daha | Transfer haberleri
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın gözdesine kanca!
- Fenerbahçe'de acil toplantı! Ersun Yanal... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe taraftarından Kameni'ye tepki Alper'e destek!
- Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu!
- Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal...
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.