Fenerbahçe'ye Miha Zajc müjdesi! Transferi için olumlu rapor geldi
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Miha Zajc ile yollarını ayırıyor. Brescia sağlık ekibi, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bir süre sahalarda uzak kalacak olan Sloven futbolcunun transferi için olumlu rapor verdi. Zajc'ın Brescia'ya transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.
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