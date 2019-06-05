Fenerbahçe'ye Janssen önerildi

Fenerbahçe, eski santrforu Vincent Janssen'i gündemine aldı.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takıma, 2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Janssen önerildi. Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Hollandalı oyuncunun düşük maliyetle takıma katılabileceği belirtilirken, yönetim konuyu düşünme kararı aldı.

Fenerbahçe bir yandan Max Kruse bir yandan Vedat Muriç transferleri için uğraşıyor. Muriç için Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın Janssen yedekte tutuluyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme önerdiği Kruse'nin cevabını gelecek hafta bildireceği öğrenildi.