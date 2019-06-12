Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson için Lazio'nun dev bir teklifte bulunduğunu yazdı.
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