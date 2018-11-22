Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, elindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 hafta forma giyemeyecek.
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