Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu da kafilede yer alırken, ağrıları devam eden tecrübeli oyuncunun mücadeleye yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.