Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertli takıma kaptanı Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi.
A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'nin Rizespor'la deplasmanda oynayacağı maçın 18 kişilik kadrosuna kaptan Emre Belözoğlu dahil edilmedi. Buna karşın tecrübeli futbolcunun takıma destek olmak adına, kafile ile birlikte Rize'ye gelme ihtimalinini yüksek olduğu ifade edildi.
Bu arada, teknik direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş ile oynanan maçtaki derbi 11'ini bozmayacağı kaydedildi. Deneyimli teknik adamın cezalı Serdar Aziz'in yerine Zanka'ya görev vereceği aktarıldı.
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