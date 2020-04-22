Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca: Manuel Pellegrini
Fenerbahçe'de teknik direktör sürprizi... Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşen sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda gündemine dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'yi aldığı iddia edildi.
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