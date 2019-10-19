Fenerbahçe'ye çifte müjde - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'ye çifte müjde

Fenerbahçe'ye çifte müjde

Fenerbahçe'ye Yukatel Denizlispor iki sevindirici haber geldi. Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından tedavi edilen Emre Belözoğlu ile kasığındaki ağrılar nedeniyle özel programa tabi tutulan Max Kruse antrenmana katıldı.

Emre Belözoğlu'nun Denizlispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor mücadelesiyle formasına kavuşması bekleniyor.

Oynama şansı beliren Max Kruse ile ilgili son kararı ise teknik direktör Ersun Yanal verecek. Alman yıldızın riske edilmemesi halinde Yanal'ın Kruse'nin yerine Zajc'ı 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekipte Garry Rodrıgues, Moses ve Hasan Ali Kaldırım ise forma giyebilecek duruma geldi. Rodrigues ve Hasan Ali'nin Denizli deplasmanında 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
19 Ekim 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN