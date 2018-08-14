Fenerbahçe'ye Arjantinli stoper
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    Fenerbahçe'ye Arjantinli stoper

    Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'yu kiralamak için harekete geçti.

    Stoper arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Manchester'in United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

    Marcos Rojo kimdir?

    Futbola ülkesinin Estudiantes takımında başlayan Arjantinli oyuncu, 2010 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'ya transfer oldu. İki sezon boyunca Spartak formasını terleten 28 yaşındaki stoper, 2012 yılında 4 milyon euro'ya Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a imza attı. Sporting'de başarılı iki sezon geçiren Rojo, 2014 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig devi Manchester United'a transfer oldu.

    Arjantin Milli Takımı formasını 59 kez terleten Marcos Rojo, 3 gol kaydetti.

    Kariyerinde 238 maça çıkan yıldız oyuncu, 14 gol ve 7 asistlik bir performans üretti.

    Yıldız oyuncunun Manchester United ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

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    14 Ağustos 2018, Salı
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