Fenerbahçe'nin zorlu 8 haftası
Oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Fenerbahçe, haftayı düşme potasının hemen üzerinde tamamladı. Sarı-lacivertli ekibi önümüzdeki 8 haftada zorlu bir fikstür bekliyor...
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