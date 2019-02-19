Fenerbahçe'nin zorlu 8 haftası
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Fenerbahçe'nin zorlu 8 haftası

Oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Fenerbahçe, haftayı düşme potasının hemen üzerinde tamamladı. Sarı-lacivertli ekibi önümüzdeki 8 haftada zorlu bir fikstür bekliyor...

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19 Şubat 2019, Salı
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