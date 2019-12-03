Fenerbahçe'nin zor fikstürü

Sarı-lacivertliler sezonun 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Lige kötü başlayan başkent ekibi son 3 haftada 7 puan toplayarak çıkışa geçti. Bu yüzden Gençlerbirliği karşılaşması Fenerbahçe için kritik bir dönemeç olacak.

Ersun Yanal'ın öğrencileri 15. haftada lig lideri Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Bu sezon dış sahada 12 puan kaybeden sarı-lacivertliler için şu ana kadar iç sahada en başarılı ekip olan Sivasspor deplasmanı zor geçecek. Bu maç, aynı zamanda Fenerbahçe'nin liderlik hedefi için en önemli karşılaşma olacak.

Bu iki zor maçın ardından Fenerbahçe'yi bir başka kritik mücadele bekliyor. Sarı-lacivertliler, kendisi gibi zirveyi hedefleyen ezeli rakibi Beşiktaş'ı 16. haftada konuk edecek. Fenerbahçe ilk yarının son haftasında sahasında oynadığı son 3 maçı kazanan Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin bu zor fikstürde ilk yarıyı lider bitirebilmesi kolay gözükmüyor.