Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, İngiliz kulübü Huddersfield'tan anlaştığı stoper Zanka'yı İstanbul'a getirdi. Danimarkalı stoperi, havalimanında Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.
Fenerbahçe'nin transferi için Huddersfield ile 2 milyon euroya anlaştığı belirtilen 29 yaşındaki stoperin, sürpriz bir sorun çıkmaması halinde sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
KARİYERİNDE KOPENHAG PSV DE VAR
Geçen sezon Huddersfield formasıyla 38 lig maçının 24'ünde forma giyen Zanka, 3 gol atıp 1 asist yaptı.
Zanka, kariyerinde Kopenhag ve PSV Eindhoven formaları da giydi. 2017 yazında 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle şimdiki kulübü Huddersfield'a transfer oldu.
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