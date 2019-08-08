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Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, İngiliz kulübü Huddersfield'tan anlaştığı stoper Zanka'yı İstanbul'a getirdi. Danimarkalı stoperi, havalimanında Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.

Fenerbahçe'nin transferi için Huddersfield ile 2 milyon euroya anlaştığı belirtilen 29 yaşındaki stoperin, sürpriz bir sorun çıkmaması halinde sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

KARİYERİNDE KOPENHAG PSV DE VAR

Geçen sezon Huddersfield formasıyla 38 lig maçının 24'ünde forma giyen Zanka, 3 gol atıp 1 asist yaptı.

Zanka, kariyerinde Kopenhag ve PSV Eindhoven formaları da giydi. 2017 yazında 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle şimdiki kulübü Huddersfield'a transfer oldu.

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08 Ağustos 2019 , Perşembe
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