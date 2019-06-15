Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam'dan müthiş frikik - Video
Fenerbahçe'nin Wolfsburg II'den transfer ettiği 21 yaşındaki Murat Sağlam'ın geçen sezon frikikten attığı gol görülmeye değer. Transferin resmileşmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncunun bu golünü sosyal medyada çok kez paylaştı.
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