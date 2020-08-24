Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mauricio Lemos, sarı-lacivertlilerle son pürüzleri görüşmek için İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Lemos, 23.15'te İstanbul'da olacak. Lemos için Fenerbahçe taksitler halinde 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek" ifadelerini kullandı.
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