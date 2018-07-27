Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew için bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'nin Swansea City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve dün İstanbul'a getirdiği Andre Ayew için imza töreni düzenlendi

Damien Comolli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ayew, hücum hattımız için çok önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da takımda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Ayew, takımla çalışmalara yarın başlayacak. Kendisi şu anda fit durumda. Çünkü Swansea ile sezon başı kampındaydı.

Ayew'i 1 yıllığına kadromuza kattık. İstersek Ayew'i kadroya katma hakkımız var. Kendisi hazır durumda ve bize çok katkı sağlayacak.

Andre Ayew'i niye istedik? Çünkü o çok yönlü bir oyuncu. Siz bir futbolcuya 'Fenerbahçe'ye neden geldiniz?' diye sorarsanız cevabı çok basit: Kazanmak!"

HANGİ POZİSYONDA OYNAYACAK?

"Ayew'in hangi pozisyonda oynayacağıyla ilgili olarak güzel haber şu ki teknik direktör ben değilim, hangi mevkide oynayacağı konusunda Phillip Cocu'nun başı ağrıyacak. Andre, elbette ki hocamızla bu konuda görüştüler ancak söyleyebileceğim şey, her iki kanatta da açık pozisyonda oynayabileceği"

"COCU'NUN İSTEDİĞİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR"

"Sadece Marsilya'da parlak bir dönem geçirdiğini düşünmüyorum, Premier Lig'de de iyi oynadığını düşünüyorum. Feyenoord maçı, ne oynayacağımızın işareti açısından iyi oldu. Ayew'in enerjik yapısı, yeteneği ve hücumdaki zenginliği tam da hocamız Cocu'nun istediği özellikleri taşıyor. Bize çok büyük değer katacak."

ANDRE AYEW: BURADAKİ PROJEYE İNANARAK GELDİM

Andre Ayew'in ilk açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'den bana karşı bir ilgi olduğu söylendiğinde mutlu oldum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bunu önceden biliyordum. Yeni projeleri var. Bu projelere inandım ve buraya geldim. Fenerbahçe'nin geleceği gerçekten parlak."





VALBUENA VE GOMIS YORUMU

"Valbuena ile Marsilya'da beraber oynadık. Marsilya'yla buraya gelmiştik, inanılmaz bir maçtı, 2-2 bitmişti. Onunla tekrar oynayacak olmaktan mutluyum. Gittiği her yerde kendisini kanıtladı. Onu çok iyi tanıyorum, kalitesini ve yapabileceklerini biliyorum. Tam bir winner (kazanan)"

"Gomis'i de uzun yıllardır tanıyorum. Elbette zaman zaman görüşüyoruz ama artık o bir tarafta, ben diğer taraftayım. Onunla karşı karşıya oynayacak olmak renkli ve heyecanlı olacak. Hepimiz kazanmak istiyoruz."

"Fenerbahçe taraftarı, beni şu anda en çok heyecanlandıran şey. Marsilya'yla burada oynadığımız maçı dün gibi hatırlıyorum. Kadıköy'ün inanılmaz bir atmosferi ve muhteşem bir taraftar vardı. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum."

"Stephen Appiah ile sık sık bir araya geliyoruz ve görüşüyoruz. Bana sürekli olarak Fenerbahçe'ye gelmemi söyledi. 'Fenerbahçe'ye gitmek senin için en iyi seçenek' dedi. O, Fenerbahçe'yi seviyor. Tesisleri, taraftarı, stadı... Kulübün büyüklüğü beni çok heyecanlandırıyor"

"Kaç gol atacağım... Hedeflediğim şey takımın şampiyon olması."

"UYUM SORUNU YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Yeni bir ülkeye, şehire geldim, evet yeni bir teknik direktörle çalışacağım ancak bundan önce de birçok farklı kulüpte oynadım. Futbol artık evrensel bir hale geldi. Uyum sürecini çabuk atlatacağımı ve uyum sağlayıp faydalı olacağımdan eminim."

"Comolli ile birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Sayın Comolli, Fenerbahçe'de göreve geldiği an beni aradı ve 'Büyük bir kulübe büyük bir projeye gelmek ister misin?' diye sordu, ben de 'Evet' dedim."

