Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Evkur Yeni Malatayspor'u konuk ediyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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