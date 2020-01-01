Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Altay Bayındır
Süper Lig'in ilk yarısında en çok forma giyen isim kaleci Altay Bayındır oldu. Sarı-lacivertli ekibin en hırçın futbolcusu olaraksa Luiz Gustavo olarak ön plana çıktı.
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