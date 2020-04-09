Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Blanc favori
Ersun Yanal'ın ayrılmasından beri teknik direktör arayışı içinde olan Fenerbahçe'de, Fransız çalıştırıcı Laurent Blanc ismi ön plana çıktı.
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