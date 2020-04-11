Fenerbahçe'nin teknik adam arayışı sürüyor
Teknik direktörlük koltuğu boşta olan Fenerbahçe'de, öne çıkan isim Erol Bulut. Sarı-lacivertli ekibin Erol Bulut'la anlaşması bekleniyor.
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