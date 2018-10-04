Fenerbahçe'nin Spartak Trnava karşısıdaki ilk 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk ediyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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