Fenerbahçe'nin son hazırlık maçı
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası müsabakasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
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