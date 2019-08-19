Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı
Fenerbahçe yeni sezon öncesi 8 hazırlık maçı yaptı. Yeni transferlerden Vedat Muriç performansıyla ön plana çıktı.
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