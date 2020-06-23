Fenerbahçe'nin rekorları altüst oldu
Kasımpaşa maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra bir rakibine karşı daha elinde bulundurduğu namağlup serisini kaybetti...
Fenerbahçe'nin uzun yıllardır sürdürdüğü yenilmezlik serileri bu sezon son buldu...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle zirveden uzaklaşan sarı lacivertliler, rakiplerine kurduğu üstünlükleri de kaybetti...
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, 7 sezon sonra rakibine mağlup oldu... Sarı lacivertlilere karşı önceki galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık skorla alan Kasımpaşa, daha sonra oynanan 14 karşılaşmanın 12'sini kaybederken, 2'sinde berabere kalmıştı.
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik unvanı da bu sezon sona erdi... Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 3-1 yenerek 1999-2000 sezonundan beri süren galibiyet hasretini bitirdi...
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki yenilmezlik serisine son veren bir diğer takım da Trabzonspor oldu. bordo mavililer Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sarı lacivertlileri 3-1'le geçerek, 23 yıl sonra Kadıköy'de ilk galibiyetini elde etti ve finale yükseldi...
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