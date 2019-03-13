Fenerbahçe'nin problemi gol
Fenerbahçe'de hücumla ilgili iyi istatistikler bir türlü sonuca yansımıyor. Kalecilerin de düşük kurtarış yüzdesi, sarı-lacivertli ekibin alt sıralardan kurtulamamasına yol açtı.
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