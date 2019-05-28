Fenerbahçe'nin kötü istatistikleri
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe tarihine kötü istatistiklerin sezonu olarak geçti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ersun Yanal'dan o isme: "Kendini iyi şekilde hazırla"
- Fenerbahçe 4 koldan transfer taarruzunda
- Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...
- Brahimi transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe...
- Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Yolların ayrılacağı isimler belli oldu
- Ve Kasımpaşa resmen açıkladı! Trezeguet ve Fenerbahçe...
- Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...
- Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.