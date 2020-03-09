Fenerbahçe'nin kazanamama serisi 6 maça çıktı
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kazanamama serisi 6 maça çıktı. Sarı-lacivertliler en son 2003 yılında üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti. Fenerbahçe yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında da büyük yara aldı.
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