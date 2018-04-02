Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i
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