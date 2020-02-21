Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor
Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı sahasında oynadığı maçlarda uzun süredir mağlup olmuyor... Sarı-lacivertliler evindeki son derbi mağlubiyetini yaklaşık 15 yıl önce aldı.
Fenerbahçe, evinde ezeli rakiplerine kolay kolay geçit vermiyor.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, sahasında yaklaşık 15 yıldır derbi kaybetmiyor.
Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı sahasında son olarak 22 aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.
Fenerbahçe bu 23 müsabakada Galatasaray filelerine 44 gol gönderirken, kalesindeki 15 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadı.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 11'ini kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, 18 maçta 3'ü hükmen olmak üzere rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.
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