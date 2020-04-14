Fenerbahçe'nin gündeminde indirim yok!
Fenerbahçe Yönetimi futbolculardan indirim istemeyi şimdilik düşünmüyor. Süper Lig'in Haziran'da başlaması durumunda maaşlarda kesintiye gidilmeyecek.
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