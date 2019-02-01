Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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