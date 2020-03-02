Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti sürüyor
Süper Lig'de son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin galip gelememe serisi 5 maça çıktı. Fenerbahçe 5 haftada şampiyonluk yarışından uzaklaştı.
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