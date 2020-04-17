Fenerbahçe'nin ekonomik sorunları sürüyor!
Ekonomik zorluklarla boğuşan Fenerbahçe'nin başı, FIFA'ya başvuran futbolcular nedeniyle ağrımaya devam ediyor.
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