Fenerbahçe'nin Avrupa'da 230. sınavı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu'nda ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Zenit'e konuk olacak.
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