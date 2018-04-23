Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen muhtemel 11'i
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