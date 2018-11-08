Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısındaki ilk 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Anderlecht ile karşılaşıyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Unutulmaz derbi sözleri
- Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı
- PFDK sevkleri açıklandı! İşte o isimler...
- Bir ihtimal daha var!
- Hollanda'da gündem Koeman!
- Ünlü teknik adamdan flaş açıklama! "Fenerbahçe'ye hakim olurum"
- Alex de Souza'dan Jailson'un paylaşımına flaş yorum!
- F.Bahçe'nin gündemi Zico - Alex ikilisi!