Fenerbahçe'nin acı günü
Fenerbahçeli eski futbolculardan Şükrü Birand 75 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve yüksek divan kurulu üyesi milli futbolcu Şükrü Birand hayata gözlerini yumdu.
Sarı-lacivertli kulübün Birand için yayımladığı taziye mesajınde "10 yıl boyunca formamızı giyen yüksek divan kurulu üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Birand için saat 14.30'ta Dereağzı'nda bir tören gerçekleştirilecek. Birand'ın naaşı, Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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