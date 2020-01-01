Fenerbahçe'nin 2019 karnesi
Fenerbahçe 2019 yılında oynadığı 41 resmi maçta 21 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler son 5 yılın en az maç yaptığı senesini yaşadı.
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