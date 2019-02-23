Fenerbahçeliler gülmeye hasret
Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını üzmeyi sürdürdü.
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