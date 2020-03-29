Fenerbahçeli Max Kruse: Bahane yok
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, çalışmalarına evden devam ediyor. Kruse, çalışmalarını sosyal medyadan böyle paylaştı.
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