Fenerbahçeli komiser, Galatasaraylı taraftarlarla tezahürat yaptı

Konya'da Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa müsabakası için gelen bir grup Galatasaray taraftarının küfürlü tezahürat yapmaması için aralarına giren komiser Mücahit Karadayıoğlu'nun, küfürlü tezahüratı bırakan taraftarlarla, Fenerbahçeli olmasına rağmen Galatasaray tezahüratı yaptığı görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

5 Ağustos Pazar günü Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa maçı için Konya'ya gelen bir grup Galatasaray taraftarını, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli komiser Mücahit Karadayıoğlu küfürlü tezahürat yapmamaları konusunda uyardı.



Uyarının ardından taraftarların küfürlü tezahürat yapmayı bırakarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Polise kalkan eller kırılsın" ve "Özür dileriz" gibi tezahüratları yapması üzerine, sarı-kırmızılı taraftarları kırmayan ve Fenerbahçeli olduğu öğrenilen komiser Karadayıoğlu, Galatasaraylı taraftarlarla birlikte tezahüratlara katıldı. (DHA)