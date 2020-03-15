Fenerbahçeli futbolculara sert gönderme: Beyaz tişört giysinler!
A Spor yorumcusu Emre Bol, 1-0 biten Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Son Sayfa programında flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Ali Koç'tan ricam önümüzdeki hafta Fenerbahçeli futbolcuları sarı-lacivert forma ile çıkarma maça. Beyaz bir tişört giydir. Bu formayı giymek öyle kolay değil. Fenerbahçe maçını izlerken gerçekten utandım. Bu kadar ruhsuz bir takım olamaz." ifadelerini kullandı.
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