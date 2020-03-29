Fenerbahçeli futbolcular yakın takipte
Kendilerine verilen bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, sarı-lacivertli kulüp tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor.
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