Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı! İZLE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ekvardor'lu oyuncu Enner Valencia'nın kız kardeşi geçtiğimiz günlerde kaçırılmıştı... Ekvador polisi, düzenlediği operasyonla Erci Valencia'yı kurtardı. O anların görüntüleri de ortaya çıktı.
Futbolcu Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Arjantin'de kaçırılmıştı. Uzun süren çalışmaların ardından Ekvador'lu oyuncunun kız kardeşi yapılan operasyon sonucu kurtarıldı. Fenerbahçeli futbolcu, kız kardeşinin kurtarılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.
"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"
Gelen haber üzerine büyük sevinç yaşayan Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile operasyonu düzenleyen ekiplere ve bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Enner Valencia'nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci Valencia'nın kurtarılması sonrası 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.