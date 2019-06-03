Fenerbahçe'den Zapata hamlesi
Fenerbahçe, İtalyan devi Milan'la sözleşmesi biten Cristian Zapata'nın transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.
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