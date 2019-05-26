Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, UEFA ile yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı ve Avrupa kupalarından men edilmeyeceğini duyurdu.
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