Fenerbahçe'den Tottenham'a ret
Fenerbahçe Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'i transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Tottenham'ın teklifini reddetti.
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